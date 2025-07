A cura della Redazione

A distanza di dodici ore dell’operazione antimafia che ha portato all’arresto di 17 presunti affiliati al clan Gionta, arriva il plauso del Partito Democratico di Torre Annunziata alle Forze dell’Ordine.

In una nota diffusa alla stampa, il circolo cittadino del PD ha espresso “pieno e convinto sostegno” ai Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata e alla Procura della Repubblica di Napoli, che – su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia – hanno coordinato l’inchiesta contro la criminalità organizzata.

“Lo Stato c’è, e non arretra – si legge nel comunicato – In un territorio che da troppo tempo convive con la pressione e l’arroganza della criminalità organizzata, questa operazione rappresenta una risposta forte, concreta e visibile. La legalità non è una parola astratta, ma un impegno quotidiano fatto di sacrificio, intelligenza investigativa e dedizione silenziosa”.

Il Partito Democratico ha rivolto un ringraziamento speciale “a tutti gli uomini e le donne in divisa, che operano con professionalità e coraggio per liberare la città dall’oppressione camorristica”. E ha ribadito l’importanza, sottolineata anche dal sindaco Corrado Cuccurullo, di “non arretrare di un millimetro” nella battaglia per la legalità.

Nella nota, il PD locale ha inoltre rinnovato l’impegno a sostenere ogni iniziativa per rafforzare la presenza dello Stato sul territorio: dalla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità, alla prevenzione nelle scuole, fino alla costruzione di una cultura civica attiva e condivisa.

“La sicurezza vera – prosegue il comunicato – non si costruisce solo con i blitz, ma anche restituendo ai cittadini fiducia nelle istituzioni, spazi pubblici curati, opportunità di lavoro e giustizia sociale. La lotta alla camorra passa anche per l’educazione, il rispetto e la bellezza”.

Concludendo, il Partito Democratico di Torre Annunziata ha ribadito che “la legalità è un seme che germoglia se le istituzioni camminano insieme ai cittadini. In questo cammino, il PD ci sarà. Sempre”.