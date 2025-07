A cura della Redazione

In merito ai fatti avvenuti nella notte presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, il sindaco stabiese Luigi Vicinanza ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Quanto accaduto al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo è di una gravità inaccettabile. Un atto vile e incomprensibile contro chi, ogni giorno, lavora per salvare vite umane. Aggredire medici, infermieri e personale sanitario significa colpire il cuore della nostra comunità civile. Nessuna frustrazione, per quanto comprensibile, può mai giustificare la violenza. Esprimo piena solidarietà al personale coinvolto e ringrazio i Carabinieri per il tempestivo intervento".