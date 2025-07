A cura della Redazione

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Lamaria per l’incendio di un’Audi A3.

Il veicolo è intestato ad un 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Ipotesi dolosa non è esclusa.