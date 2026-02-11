A cura della Redazione

Nell’ambito delle attività di vigilanza sulla filiera ittica, finalizzate a garantire la sicurezza alimentare e la corretta informazione dei consumatori, il personale della Guardia Costiera di Torre del Greco, con la collaborazione della locale Polizia Municipale, ha condotto una mirata operazione di controllo sul territorio.

L’attività si è svolta presso il mercato rionale di Torre del Greco, dove gli ispettori hanno verificato la tracciabilità e la corretta etichettatura dei prodotti ittici posti in vendita.

Nel corso dei controlli sono state riscontrate irregolarità presso quattro attività commerciali, che hanno comportato l’elevazione di verbali di contestazione amministrativa per un totale di 6.000 euro, nonché il sequestro di circa 350 chilogrammi di prodotto ittico di varia natura — tra cui spigole, pesce spada, polpi e merluzzi — esposto al pubblico privo delle previste indicazioni di etichettatura, indispensabili a garantirne la tracciabilità e la corretta informazione ai cittadini.

L’importanza dell’etichetta e dei cartelli di vendita risulta fondamentale, poiché rappresentano i principali strumenti informativi per i consumatori riguardo alle caratteristiche qualitative e quantitative del prodotto destinato al commercio. Per i prodotti ittici, infatti, il cittadino ha diritto di conoscere, oltre alla denominazione della specie e al metodo di produzione (pescato o allevato), anche lo stato fisico del prodotto o lo specifico trattamento subito, come fresco, decongelato, ricongelato, surgelato o affumicato.

L’attività di contrasto alla pesca illegale proseguirà, sotto lo stretto coordinamento della Direzione Marittima della Campania, al fine di garantire la salvaguardia delle specie ittiche e dell’ecosistema marino, nonché la tracciabilità del prodotto in tutte le fasi della commercializzazione, a tutela del consumatore.