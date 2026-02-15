A cura della Redazione

Questa notte, in località Scrajo, lungo la SS145 al km 14,7, a causa delle forti piogge è franata una porzione di muro di contenimento di una proprietà privata. I detriti hanno invaso la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia Carabinieri di Sorrento, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. La strada è stata interrotta in via precauzionale per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del materiale franato, la cui conclusione è prevista nella mattinata odierna. Non ci sono feriti.