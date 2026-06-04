Truffa del finto avvocato, anziana raggirata ma i carabinieri arrestano il truffatore

A cura della Redazione

Pensava di aiutare il figlio finito nei guai con la giustizia, ma stava per cadere vittima dell’ennesima truffa del finto avvocato. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato che una pensionata di 81 anni di Piano di Sorrento perdesse i propri risparmi e ha consentito di arrestare il presunto responsabile.

La vicenda è iniziata poco dopo mezzogiorno, quando il telefono dell’anziana ha squillato. Dall’altra parte della cornetta un uomo si è presentato come avvocato, raccontandole che il figlio era stato arrestato e che per risolvere la situazione era necessario consegnare una somma di denaro.

Spaventata e convinta della veridicità della storia, la donna ha raccolto tutti i contanti che aveva in casa, circa 1.200 euro, e seguendo le istruzioni ricevute si è diretta verso Napoli a bordo di un treno della Circumvesuviana. L’appuntamento con il presunto incaricato era stato fissato nei pressi della stazione di Porta Nolana.

Nel frattempo il vero figlio dell’81enne è venuto a conoscenza di quanto stava accadendo. Rientrato a casa, ha scoperto dal padre che la madre era partita per Napoli per incontrare un avvocato e pagare una somma di denaro necessaria, a suo dire, per liberare il fratello arrestato. Resosi conto della truffa, si è immediatamente rivolto ai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento.

Scattato l’allarme, la centrale operativa della Compagnia di Sorrento ha attivato i militari della Compagnia Napoli Stella. Con il treno ormai in arrivo a piazza Garibaldi, i carabinieri della sezione operativa hanno raggiunto la stazione della Circumvesuviana e individuato la donna, che era ancora al telefono con il truffatore.

I militari le hanno chiesto di mantenere la calma e di continuare la conversazione per non destare sospetti. L’anziana ha quindi seguito le indicazioni ricevute e ha raggiunto il luogo dell’incontro, nei pressi di un tabaccaio lungo corso Garibaldi.

Pochi istanti dopo si è presentato un uomo di 55 anni che, rivolgendosi alla donna, le avrebbe chiesto se avesse portato il denaro richiesto dall’avvocato. Quando l’81enne gli ha consegnato i soldi, i carabinieri sono intervenuti bloccandolo immediatamente.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata. Dagli accertamenti è emerso che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli, disposta dal Tribunale di Pescara per reati della stessa natura.

Per lui si sono aperte le porte del carcere, mentre per l’anziana vittima la vicenda si è conclusa senza conseguenze economiche grazie alla rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine.