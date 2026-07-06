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Controllore EAV aggredito a Piazza Garibaldi, OR.S.A. attacca: «Lavoratore lasciato solo»

Controllore EAV aggredito a Piazza Garibaldi, OR.S.A. attacca: «Lavoratore lasciato solo»

Il sindacato denuncia il silenzio dell'azienda dopo l'aggressione del 2 luglio e chiede un tavolo permanente sulla sicurezza: «Serve un cambio radicale ai vertici».

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Un controllore dell'EAV è stato aggredito lo scorso 2 luglio nella stazione della Circumvesuviana di Napoli Piazza Garibaldi mentre era in servizio. A denunciare l'episodio è il sindacato OR.S.A. TPL, che parla di un fatto «gravissimo» e accusa l'azienda di aver lasciato il dipendente senza alcun supporto dopo l'aggressione.

Secondo quanto riferito dal sindacato, il lavoratore ha riportato un trauma alla spalla destra e contusioni al volto, con una prognosi di dieci giorni. OR.S.A. sostiene inoltre che il dipendente abbia dovuto raggiungere autonomamente il pronto soccorso e presentare denuncia senza l'assistenza di dirigenti o funzionari aziendali, denunciando anche il mancato rilascio di una nota ufficiale da parte dell'EAV sull'accaduto.

Il sindacato ricorda che lo stesso controllore era già stato vittima di un'aggressione nello stesso punto della stazione circa undici mesi fa e sostiene che le misure di sicurezza adottate finora non siano sufficienti a tutelare il personale.

OR.S.A. esprime infine solidarietà al lavoratore e rivolge un appello al presidente della Regione Campania e al futuro amministratore unico dell'EAV affinché venga avviato un tavolo permanente sulla sicurezza e si proceda a una revisione dell'attuale assetto dirigenziale, ritenuto dal sindacato non più adeguato a garantire la tutela dei dipendenti.

 

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