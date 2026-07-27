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Torre del Greco, tenta di entrare in casa di una donna: arrestato 32enne

Torre del Greco, tenta di entrare in casa di una donna: arrestato 32enne

Un 32enne si introduce nel cortile di una casa, danneggia gli arredi e tenta di forzare una porta finestra. L'intervento dei carabinieri evita il peggio

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Momenti di paura nella notte a Torre del Greco, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 32enne di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio italiano.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo, verosimilmente in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, si è introdotto nel cortile dell'abitazione di una donna di 56 anni.

Una volta all'interno della proprietà, il 32enne avrebbe danneggiato alcuni arredi da giardino per poi tentare di forzare la porta finestra dell'abitazione, nel tentativo di entrare in casa.

La proprietaria, spaventata dalla presenza dell'uomo, ha immediatamente contattato il 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a bloccare il 32enne e ad arrestarlo.

L'uomo è ora in attesa di giudizio e dovrà rispondere dei reati di violenza privata e violazione di domicilio.

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