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Terremoto ai Campi Flegrei, il bilancio aggiornato: dieci feriti lievi e danni a Pozzuoli

Terremoto ai Campi Flegrei, il bilancio aggiornato: dieci feriti lievi e danni a Pozzuoli

Dopo la scossa di magnitudo 4.7, verifiche  in corso su edifici, molo e aree interessate da frane. L'Unità di Crisi della Protezione civile monitora costantemente l'evoluzione della situazione.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Prosegue il monitoraggio della situazione ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata nella serata di oggi. L'ultimo aggiornamento diffuso dall'Unità di Crisi della Protezione civile traccia un primo bilancio dei danni e degli interventi in corso sul territorio.

Al momento si registrano dieci feriti lievi, mentre sono stati segnalati crolli in edifici disabitati, senza conseguenze per le persone.

Le squadre tecniche sono già impegnate per il ripristino della rete elettrica nelle zone dove il sisma ha provocato interruzioni dell'alimentazione.

Tra i danni segnalati figurano anche criticità al molo di Pozzuoli e alcune frane in diverse aree del territorio. Su questi episodi saranno effettuate verifiche tecniche approfondite nelle prossime ore per accertarne l'entità e valutare eventuali interventi di messa in sicurezza.

L'Unità di Crisi della Protezione civile e la Sala Situazione Italia del Dipartimento nazionale continuano a seguire costantemente l'evolversi degli eventi, mantenendo un collegamento diretto con le strutture di protezione civile operative sul territorio per coordinare gli interventi e garantire assistenza alla popolazione.

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