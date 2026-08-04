Finge di avere la pistola per non pagare l'affittacamere: denunciato 28enne

A cura della Redazione

Per evitare di pagare il prezzo di un soggiorno in un bed & breakfast ha minacciato il titolare con una pistola. Una pistola, però, simulata con la mano sotto alla tshirt.

L’imprenditore, pur avendo compreso il tentativo goffo di minacciare con un’arma costruita con tre dita, ha lasciato andare il cliente, per poi ha allertato i carabinieri.

A intervenire i militari della stazione di Striano che hanno identificato e denunciato l’uomo. Ha 28 anni, è di San Gennaro Vesuviano e risponderà di violenza privata aggravata.