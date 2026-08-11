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Torre del Greco, danneggia i contenitori dei rifiuti e minaccia di morte i carabinieri: denunciato

Torre del Greco, danneggia i contenitori dei rifiuti e minaccia di morte i carabinieri: denunciato

Il 39enne, in stato di alterazione, ha opposto resistenza ai militari intervenuti in piazza della Repubblica

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Momenti di tensione a Torre del Greco, dove un uomo di 39 anni è stato denunciato dopo aver danneggiato alcuni contenitori per la raccolta differenziata e minacciato i carabinieri intervenuti per identificarlo.

L'episodio è avvenuto in piazza della Repubblica, nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito, il 39enne, residente a Torre del Greco e in evidente stato di alterazione, si sarebbe avvicinato ai contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, iniziando a danneggiarli.

La scena non è passata inosservata e qualcuno ha contattato il 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco. Quando i militari hanno tentato di identificare l'uomo, la situazione si è ulteriormente complicata.

Il 39enne avrebbe infatti opposto resistenza e rivolto pesanti minacce ai carabinieri, arrivando anche a minacciarli di morte.

L'uomo è stato infine denunciato e dovrà rispondere di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

 

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