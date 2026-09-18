Terzigno, coltello da cucina nello zaino: denunciato studente di 14 anni

A cura della Redazione

Un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nascosto nello zaino. È quanto scoperto in un liceo scientifico di Terzigno, dove un alunno di 14 anni è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di arma.

Il coltello scoperto dal dirigente scolastico

A dare l’allarme è stato il dirigente dell’istituto, che, dopo aver rinvenuto il coltello nello zaino dello studente, ha immediatamente contattato i carabinieri della stazione di Terzigno.

I militari sono intervenuti nella scuola e hanno sequestrato l’arma. Sul posto è arrivata anche la madre del minorenne.

Il litigio con un compagno il giorno precedente

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il ragazzo, che aveva compiuto 14 anni soltanto pochi giorni prima, avrebbe avuto un acceso litigio con un compagno di classe nella giornata precedente.

Resta da chiarire per quale motivo abbia portato il coltello a scuola e se la decisione possa essere collegata al diverbio. Al termine degli accertamenti, il quattordicenne è stato denunciato per porto abusivo di arma.

I sequestri effettuati dai carabinieri nel Napoletano

L’episodio riaccende l’attenzione sulla diffusione delle armi tra i più giovani. Da gennaio ad agosto, i carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 150 armi improprie, tra coltelli, tirapugni e altri oggetti utilizzabili per offendere, oltre a 78 armi da fuoco.

Nello stesso periodo sono state arrestate 44 persone per porto o detenzione abusiva di armi, mentre altre 138 sono state denunciate.