Torre del Greco, controlli nei ristoranti: sequestrati 100 chili di pesce senza tracciabilità

A cura della Redazione

Controlli della Guardia Costiera nei ristoranti di Torre del Greco per verificare la provenienza e la tracciabilità dei prodotti ittici serviti ai consumatori.

L'operazione è stata condotta nella serata di sabato dal personale della Guardia Costiera della città corallina nell'ambito delle attività di vigilanza sulla filiera ittica coordinate dalla Direzione marittima della Campania.

Il bilancio dei controlli è di quattro attività commerciali sanzionate, multe per complessivi 8mila euro e circa 100 chili di prodotti ittici sequestrati. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Pesce senza la documentazione necessaria

Durante le verifiche, i militari hanno riscontrato irregolarità relative alla documentazione necessaria a garantire la tracciabilità del prodotto ittico.

Per quattro esercizi commerciali sono quindi scattate sanzioni amministrative, mentre circa 100 chili di pesce sono stati sottoposti a sequestro perché privi della documentazione minima prevista.

La tracciabilità consente di ricostruire la provenienza del prodotto e i diversi passaggi della filiera, rappresentando uno degli strumenti fondamentali per garantire la sicurezza alimentare e una corretta informazione dei consumatori.

Controlli dal mare fino ai punti vendita

L'operazione di Torre del Greco rientra nel più ampio dispositivo predisposto dalla Direzione marittima della Campania per vigilare sull'intera filiera ittica, dalla pesca in mare fino alla commercializzazione e alla somministrazione.

L'attività punta anche a contrastare la pesca illegale e le condotte irregolari, tutelando allo stesso tempo le risorse marine e i consumatori, che devono poter conoscere la corretta provenienza del pesce acquistato o servito nei locali.

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