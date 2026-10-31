Gragnano, l'ultimo saluto a Emanuele Cannavale: palloncini bianchi e azzurri per il 16enne

Questa mattina i funerali nella chiesa di Sant'Erasmo. Dolore e commozione per il giovane

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Palloncini bianchi e azzurri liberati verso il cielo, fuori dalla chiesa di Sant'Erasmo a Gragnano, per l'ultimo saluto a Emanuele Cannavale, il ragazzo di appena 16 anni morto mercoledì scorso in un tragico incidente stradale a Castellammare di Stabia.

È uno dei momenti più significativi dei funerali celebrati questa mattina, sabato 31 ottobre, alle 9.30. Un gesto simbolico per ricordare una giovane vita spezzata troppo presto e testimoniare l'affetto di quanti hanno voluto accompagnare Emanuele nel suo ultimo viaggio.

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L'ultimo saluto nella chiesa di Sant'Erasmo

La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa di Sant'Erasmo, a Gragnano, dove familiari, amici e conoscenti si sono ritrovati per dare l'ultimo saluto a Emanuele. Intensa e commovente l'omelia di don Gaetano, che ha sottolineato quanto sia difficile trovare le parole giuste di fronte a una perdita così dolorosa, che lascia un vuoto incolmabile non soltanto nei suoi cari, ma nell'intera comunità. Un dolore condiviso anche dal mondo della scuola, profondamente colpito dalla prematura scomparsa del sedicenne.

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All'esterno della chiesa, il lancio dei palloncini bianchi e azzurri ha rappresentato un ultimo gesto d'affetto per Emanuele.

Il ricordo dei compagni di scuola

Emanuele frequentava il terzo anno dell'indirizzo Enogastronomia dell'Istituto alberghiero Raffaele Viviani di Castellammare di Stabia e sognava di diventare uno chef.

Nei giorni successivi alla tragedia, compagni e insegnanti lo hanno ricordato con fiori, messaggi e striscioni. Sul suo banco sono stati lasciati biglietti e pensieri, mentre all'esterno della scuola è comparsa la scritta: «Ora che non ci sei più, sorridi anche da lassù. Manu vive con noi».

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Castellammare si ferma per il lutto cittadino

In occasione dei funerali, la Commissione straordinaria del Comune di Castellammare di Stabia ha proclamato il lutto cittadino.

Bandiere a mezz'asta negli edifici comunali e un minuto di raccoglimento alle 9.30, in concomitanza con l'inizio delle esequie. L'amministrazione ha inoltre sospeso le iniziative ricreative comunali incompatibili con la giornata di lutto, invitando i commercianti ad abbassare le saracinesche durante la cerimonia.

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La tragedia mentre andava a scuola

Emanuele ha perso la vita mercoledì 28 ottobre, lungo viale delle Puglie, a Castellammare di Stabia. Era in sella al suo scooter e stava raggiungendo la scuola quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Trasportato all'ospedale San Leonardo, è morto nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di accertamenti.

Questa mattina, a Gragnano, l'ultimo saluto. E quei palloncini bianchi e azzurri lasciati volare verso il cielo sono diventati il simbolo di un affetto che la morte non può cancellare.