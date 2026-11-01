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Tragico incidente stradale nel Napoletano: muore 56enne, feriti una donna e un bambino di 3 anni
Un 56enne muore nello scontro tra due auto a Massa di Somma. Feriti la compagna e il nipotino di 3 anni. Indagini sugli occupanti dell'altra vettura.
Un uomo di 56 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in via Veseri, a Massa di Somma, in provincia di Napoli. Nello scontro sono rimasti feriti anche la compagna di 53 anni e un nipotino di appena 3 anni, che viaggiavano con lui a bordo di una piccola utilitaria.
Per il 56enne, residente a San Sebastiano al Vesuvio, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle conseguenze dell'impatto.
Lo scontro tra due auto e l'allontanamento degli occupanti
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'utilitaria, una Ford Ka, sulla quale viaggiavano le tre persone si è scontrata con un'altra automobile, una Range Rover, per cause ancora da accertare.
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Gli occupanti della seconda vettura si sarebbero allontanati dopo l'incidente. Sono in corso accertamenti per identificarli e rintracciarli.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della Sezione Radiomobile di Torre del Greco, impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dello scontro.
Feriti la compagna e il nipotino: il bambino dimesso dal Santobono
La compagna del 56enne e il nipotino sono stati inizialmente trasportati all'Ospedale del Mare di Napoli. La donna, di 53 anni, ha riportato ferite lievi. Il bambino è stato successivamente trasferito all'ospedale pediatrico Santobono per ulteriori accertamenti.Le notizie del tuo territorio, prima delle altre Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Fortunatamente, le sue condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni: dopo le visite mediche, il piccolo è stato dimesso con una prognosi di sei giorni.
Indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica
I militari dell'Arma stanno lavorando per chiarire le cause dell'incidente e individuare le persone che si trovavano a bordo dell'altra automobile. Resta da accertare l'esatta sequenza degli eventi che ha provocato la morte del 56enne e il ferimento dei suoi due familiari.
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