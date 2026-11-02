Criminalità giovanile, maxioperazione della Polizia: 644 arresti in Italia, 28 a Napoli

Una vasta operazione contro la violenza giovanile ha coinvolto le Questure italiane, portando alla luce episodi di criminalità e spaccio

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Una vasta operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile, condotta nelle ultime due settimane su tutto il territorio nazionale, si è conclusa con 644 arresti, di cui 69 minorenni, e 1.695 giovani denunciati, tra cui 373 minorenni. A Napoli il bilancio è di 28 arresti, di cui cinque minorenni, e 76 denunce. L’attività ha riguardato giovani coinvolti, individualmente o in gruppo, in reati contro la persona e il patrimonio, nonché in illeciti relativi ad armi e sostanze stupefacenti.

Oltre 236mila controlli nelle aree della movida e dello spaccio

L’operazione ha impegnato migliaia di operatori delle Questure italiane, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. Sono intervenute le 106 Squadre mobili, con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e di altri uffici della Polizia di Stato. Nel complesso sono stati controllati 236.138 giovani, dei quali 23.060 minorenni, soprattutto nelle aree dello spaccio e della movida.

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Nel dettaglio, sono stati arrestati 575 maggiorenni e 69 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Altri 1.695 giovani, tra cui 373 minorenni, sono stati denunciati in stato di libertà, a vario titolo, per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere e detenzione di droga ai fini di spaccio.

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Le condotte contestate comprendono tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere. In diversi casi, secondo quanto riferito dalla Polizia, gli stessi autori mostravano le proprie azioni sui social network.

Abitazioni, sale giochi, negozi, stazioni e parchi sotto osservazione

Su scala nazionale sono state controllate 299 abitazioni, comprese 39 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 365 sale giochi, 896 esercizi commerciali, 1.149 luoghi di movida (di cui 839 piazze e 310 centri cittadini), 177 stazioni e 198 parchi.

Le verifiche hanno portato all’elevazione di 1.394 sanzioni amministrative di varia natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti, violazioni del Codice della strada e inosservanza delle norme in materia di pubblici esercizi.

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Sequestrati armi, denaro e oltre 244 chili di droga

Nel corso delle perquisizioni sono stati recuperati numerosi beni ritenuti provento di furto, tra cui collane d’oro, tablet, telefoni cellulari e capi di abbigliamento, oltre a 269.863 euro in contanti. Gli agenti hanno sequestrato 28 armi da fuoco, tra corte e lunghe, 210 armi bianche e 25 oggetti atti a offendere.

Fra questi ultimi figurano 6 cacciavite, 2 mazze da baseball, 2 bastoni sfollagente telescopici, 2 pistole soft air, una pistola semiautomatica a salve, una pistola giocattolo, 6 spray al peperoncino, 2 tirapugni, un tagliabalsa e 2 passamontagna. Sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati numerosi ordigni esplosivi e batterie di tubi monocolpo, bombolette di spray urticante, taglierini e strumenti atti allo scasso.

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Sul fronte degli stupefacenti, il bilancio nazionale comprende 69,4 chilogrammi di cocaina, 328,44 grammi di eroina e 174,8 chilogrammi di cannabinoidi, oltre a quantitativi più modesti di ecstasy, ketamina, anfetamine, capsule di Lyrica e benzodiazepine.

Foggia, scoperte strutture utilizzate come «crack house»

Nella provincia di Foggia, anche grazie a diverse segnalazioni arrivate attraverso YouPol, gli investigatori hanno individuato alcune strutture note come «crack house». Secondo quanto ricostruito, erano utilizzate come laboratori artigianali per trasformare la cocaina in crack, commercializzare differenti sostanze stupefacenti e mettere a disposizione degli assuntori locali e attrezzature per il consumo.

L’attività investigativa si è estesa al web: 1.115 profili social sono stati monitorati a livello nazionale. Per tre profili nella provincia di Torino è già stata avanzata una richiesta di oscuramento a causa di contenuti violenti e dell’ostentazione di armi.

Lombardia, accertamenti sui disordini durante le manifestazioni

Anche alla luce dei gravi episodi verificatisi durante le manifestazioni del 17, 18 e 24 ottobre 2026, in Lombardia l’attenzione si è concentrata nelle province di Como, Cremona, Milano, Monza e Brianza, dove è stata rilevata una particolare incidenza di episodi criminosi riconducibili a gruppi giovanili di strada.

Attraverso servizi straordinari di prevenzione, identificazione e presidio delle aree sensibili, e in collaborazione con l’Autorità giudiziaria, la Polizia ha eseguito perquisizioni personali e domiciliari, identificato numerosi soggetti e denunciato in stato di libertà presunti responsabili di danneggiamento aggravato, rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati inoltre emessi specifici provvedimenti di Daspo urbano e fogli di via obbligatori, finalizzati al ripristino della legalità e alla tutela della sicurezza pubblica.

L’analisi delle chat e dei gruppi di messaggistica presenti nei telefoni cellulari dei giovani coinvolti ha permesso agli investigatori di raccogliere elementi ritenuti decisivi sull’organizzazione e sul coordinamento dei disordini verificatisi durante le manifestazioni.

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Napoli, 28 arresti e 76 denunce: coinvolti anche minorenni

Nel territorio di Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato 28 persone: 23 maggiorenni e 5 minorenni. I reati contestati riguardano la persona, il patrimonio, l’ordine pubblico e la pubblica incolumità, l’amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione e la materia degli stupefacenti.

Sono state inoltre denunciate in stato di libertà 76 persone, di cui 40 maggiorenni e 36 minorenni. Nello stesso periodo sono state eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, oltre a 6 fermi di indiziato di delitto: di questi, 4 sono stati emessi dal pubblico ministero della Procura per i minorenni di Napoli per reati contro il patrimonio e la fede pubblica.

Napoli, 18mila identificati e oltre 26 chili di stupefacenti sequestrati

Nel complesso, durante le attività svolte a Napoli, sono state identificate 18.000 persone e controllati oltre 1.300 veicoli, 40 esercizi commerciali, 23 sale giochi, 91 abitazioni e 27 luoghi di movida. I sequestri hanno riguardato oltre 26 chilogrammi di sostanze stupefacenti, oltre ad armi, munizioni, veicoli e denaro contante. Sul versante digitale, gli investigatori hanno osservato 16 profili social nell’ambito del monitoraggio del web e delle piattaforme di social network.

L’operazione, coordinata a livello nazionale, restituisce così un quadro articolato dell’attività di contrasto ai reati commessi da giovani, anche minorenni, con interventi che hanno interessato sia i luoghi di aggregazione sia gli ambienti digitali.