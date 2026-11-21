Maltrattamenti e stalking rappresentano il 75% dei reati. L'Arma invita le vittime a rompere il silenzio e chiedere aiuto.

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Sei Codici Rossi attivati ogni giorno, 505 arresti e 1.863 persone denunciate. Sono i numeri dell'attività svolta dai Carabinieri a Napoli e provincia contro la violenza di genere, nel periodo compreso tra novembre 2025 e novembre 2026.

Un bilancio diffuso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Dati che raccontano la diffusione di un fenomeno spesso nascosto tra le mura domestiche e all'interno delle relazioni affettive.

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Ma soprattutto emerge un elemento sul quale l'Arma richiama l'attenzione: molte donne chiedono aiuto soltanto dopo anni di maltrattamenti, minacce e umiliazioni.

I numeri della violenza di genere: un arresto ogni 19 ore

Nel periodo preso in esame sono stati attivati 2.368 Codici Rossi, il percorso previsto dalla normativa per accelerare gli interventi a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

L'attività investigativa e di controllo ha portato a 505 arresti, di cui 15 in flagranza differita, e alla denuncia in stato di libertà di 1.863 persone. In media, si tratta di circa sei Codici Rossi al giorno e di un arresto ogni 19 ore.

Maltrattamenti in famiglia e stalking rappresentano complessivamente il 75% dei reati di violenza di genere rilevati nell'attività dei militari. Numeri che evidenziano la dimensione del problema e il lavoro quotidiano delle Stazioni e delle Tenenze dei Carabinieri distribuite sul territorio provinciale.

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Il silenzio delle vittime: le prime denunce dopo anni di violenze

Dietro le statistiche si nascondono storie di sofferenza che spesso rimangono sconosciute per molto tempo.

Secondo quanto evidenziato dai Carabinieri, numerose donne che si sono rivolte alle forze dell'ordine non avevano mai denunciato in precedenza le violenze subite.

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In molti casi, la prima richiesta di aiuto arriva dopo un lungo periodo segnato da aggressioni, minacce, controllo ossessivo, isolamento e sopraffazione psicologica o economica.

A impedire alle vittime di parlare possono essere la paura di ritorsioni, la dipendenza economica o affettiva, il timore di non essere credute e la preoccupazione per i figli. Talvolta è la speranza che il partner cambi comportamento a prolungare una situazione di sofferenza.

Il silenzio non deve mai essere considerato una colpa della vittima. È questo uno dei messaggi centrali della campagna di sensibilizzazione dell'Arma, che invita a riconoscere anche i primi segnali di violenza e a chiedere sostegno.

La violenza non è soltanto fisica

La violenza di genere non si manifesta esclusivamente attraverso percosse e aggressioni. Può assumere la forma di minacce, umiliazioni, controllo dei movimenti, isolamento dalle relazioni familiari e sociali, privazione dell'autonomia economica e comportamenti persecutori.

Condotte che, quando si ripetono, possono aggravarsi e trasformarsi in situazioni di pericolo sempre maggiore. Per questo i Carabinieri sottolineano l'importanza dell'ascolto, della formazione del personale e della collaborazione con l'autorità giudiziaria e i servizi territoriali, così da garantire interventi tempestivi e percorsi di protezione.

Cinque “Stanze tutte per sé” per accogliere le donne che denunciano

Sul territorio di Napoli e provincia sono già operative cinque “Stanze tutte per sé”, ambienti riservati e protetti nei quali le donne vittime di violenza possono raccontare quanto accaduto e ricevere ascolto.

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Le strutture si trovano presso la caserma di Capodimonte, la Compagnia di Caivano, la Tenenza di Ercolano, la caserma Podgora del Comando Gruppo Napoli e della Compagnia Stella e la caserma Cesare Battisti della Compagnia Carabinieri di Bagnoli.

Nate dalla collaborazione tra Soroptimist International d'Italia e Arma dei Carabinieri, queste stanze sono progettate per offrire un ambiente accogliente, lontano dal contesto formale degli uffici tradizionali.

Luoghi nei quali le vittime possono sentirsi maggiormente protette e trovare le condizioni per raccontare esperienze spesso dolorose.

Come chiedere aiuto: i numeri 112 e 1522

Il Comando Provinciale dei Carabinieri rinnova l'invito alle donne che subiscono violenza a non affrontare da sole situazioni di pericolo. In caso di emergenza è possibile chiamare il 112, Numero Unico Europeo di Emergenza.

Per ricevere ascolto, orientamento e sostegno è disponibile il 1522, numero nazionale antiviolenza e antistalking, gratuito, attivo 24 ore su 24 e accessibile anche in forma anonima.

Il messaggio dell'Arma è racchiuso in una frase che sintetizza il significato dell'iniziativa: «Il silenzio rischia di uccidere. Romperlo può salvare una vita».