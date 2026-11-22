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Quattro persone denunciate e altrettante carte d'identità elettroniche sequestrate. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri tra Napoli, Capri e Arzano, dove continua a emergere il fenomeno dei documenti d'identità alterati attraverso la rimozione del microchip.

Un particolare facilmente riconoscibile: un foro sulla carta d'identità elettronica (CIE), proprio nel punto in cui è normalmente collocato il dispositivo che contiene le informazioni digitali del titolare.

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Un sistema di manomissione che, secondo quanto segnalato dall'Arma, viene riscontrato con crescente frequenza durante le attività di controllo del territorio.

Da Capri al rione Traiano: i primi due casi

Il primo episodio è stato registrato a Capri, dove un 23enne, durante un controllo, ha consegnato ai militari della locale Stazione una carta d'identità elettronica priva del microchip.

L'anomalia non è sfuggita ai Carabinieri, che hanno proceduto al sequestro del documento e alla denuncia del giovane.

Un caso analogo è stato scoperto a Napoli, in via Tertulliano, nel rione Traiano. Anche in questa circostanza, la carta d'identità esibita durante un controllo presentava il caratteristico foro lasciato dalla rimozione del chip.

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Per il possessore del documento sono scattati la denuncia e il sequestro della CIE.

Altri due documenti manomessi a Napoli e Arzano

Un terzo episodio è emerso in via Campegna, a Napoli, durante un controllo nei confronti di un uomo di 47 anni sottoposto agli arresti domiciliari.

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Il detenuto ha mostrato ai militari una carta d'identità elettronica alterata, anche in questo caso con il microchip rimosso. Il documento è stato sequestrato e il 47enne denunciato.

L'ultimo caso è stato accertato ad Arzano, dove un 33enne ha esibito una CIE manomessa.

L'uomo è stato denunciato per possesso di documento falso e falsità materiale commessa dal privato.

Il fenomeno delle CIE alterate sotto osservazione

I quattro episodi, tutti accertati nell'arco di una sola domenica, confermano l'attenzione delle forze dell'ordine nei confronti della manomissione dei documenti elettronici.

La rimozione del microchip costituisce un'alterazione della carta d'identità e può comprometterne le funzionalità elettroniche.

I Carabinieri proseguono i controlli per individuare altri documenti manomessi e accertare le eventuali responsabilità dei possessori.