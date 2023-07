Il Teatro Grande di Pompei sarà la location d’eccezione per la rassegna “Stay in Pompeii… Summer Edition”, organizzata dal Comune di Pompei in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, che porterà sul palco artisti internazionali del calibro di Biagio Antonacci (5 agosto), Fiorella Mannoia (30 luglio) e Massimo Ranieri (1 agosto).

Il 28 luglio sarà la volta dello “Spartito Magico”, l’opera del Maestro Sergio Cirillo, autore dei più grandi successi di Andrea Bocelli.

Il poliedrico Sergio Cirillo nasce a Torre Annunziata nel 1953 ma trascorre l'infanzia a Trecase. Dopo una breve esperienza come calciatore (ha giocato anche nel Savoia) e poi come insegnante di Educazione Fisica, coltiva la sua grande passione per la musica, che lo renderà un autore di grande successo.

I suoi brani scritti e composti per Andrea Bocelli hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Ha collaborato con Peppino di Capri, Roberto Murolo, Eduardo de Crescenzo ed altri importanti personaggi appartenenti al panorama musicale, sia nazionale che estero.