La generosità dei cittadini torresi verso la mensa dei poveri "Don Pietro Ottena" si è manifestata ancora una volta. Nove anni fa, nel 2016, al liceo artistico "de Chirico", durante la presentazione del mio libro "La vera storia di Francesca e Domenico Orsini", i partecipanti all' iniziativa donarono generi alimentari e un consistente contributo in denaro.

Anche questa volta la stessa scena si è ripetuta alle Terme Vesuviane, in occasione della presentazione del mio romanzo "Capo Oncino". Diverse persone sono venute a consegnare generi alimentari agli addetti della mensa dei poveri “don Pietro Ottena”, per ricevere una copia del mio libro, altre mi hanno chiesto l'Iban per poter effettuare un bonifico.

Il risultato? In parte lo vedete dalle foto, con il cibo raccolto per i più bisognosi. Vi garantisco che sono stati generosi e che la cifra complessiva donata è veramente consistente. I volontari della mensa sono stati molto soddisfatti e anche don Ciro Alario, parroco del Santuario dello Spirito Santo (Chiesa del Carmine), certamente valuterà in modo positivo il risultato della beneficenza.

Un grazie a tutti i benefattori da loro e da parte mia. È stata una bella giornata, in cui si sono incontrate cultura e solidarietà, da non dimenticare.