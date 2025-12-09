A cura della Redazione

Terzo appuntamento della rassegna “Il Teatro palcoscenico della vita” organizzata dalla commissione cultura dello Sport Club Oplonti. Domenica 14 dicembre, alle 18.30, presso la sede del sodalizio alla Via Nazionale 921 in Torre del Greco, è in programma lo spettacolo “Notti bianche” tratto da un testo di Fëdor Dostoevskij adattato dall’attore e regista Fiorenzo Madonna con le musiche originali di Gian Marco Libeccio, entrambi in scena.

“Notti bianche” è la storia di un sognatore e del suo primo incontro con l'amore, il primo capitolo di un'educazione sentimentale che nasce da una tempesta, nella quale nulla è quello che sembra e della quale, forse, si avrà l'impressione di capire qualcosa solo una volta ritornati con i piedi per terra. «Il nostro lavoro sull’opera di Dostoevskij – sostengono Fiorenzo Madonna e Gian Marco Libeccio - nasce dalla fascinazione che da lungo tempo i testi di questo autore esercitano su di noi. La percezione della forza contenuta nella pagina scritta, nella forma del romanzo, ci porta a interrogarci intorno alle modalità di traslazione di questa stessa forza nel luogo che ci è più familiare, la scena».

Gian Marco Libeccio, chitarrista, 39 anni, nasce a Napoli. Inizia lo studio della musica a 10 anni. La sua prima Maestra, Anna Viscione, lo fa appassionare alla chitarra attraverso l'insegnamento delle canzoni classiche napoletane. A 18 anni si trasferisce a Genova dove inizia uno studio indirizzato alla carriera professionistica con il Maestro Gianni Martini. Torna a Napoli nel 2008 e si iscrive al Conservatorio di Napoli sotto la guida dei Maestri Pietro Condorelli e Marco Sannini e nel 2014 si laurea con il massimo dei voti in Musica Jazz. Collabora con vari musicisti di differenti estrazioni artistiche e fonda due band: "JFK & La Sua Bella Bionda" (con cui pubblica un disco nel 2013) e "XHU". Nel 2016 fonda il trio “Suonno d'ajere” con cui si esibisce nel 2017 alla 74° edizione della Biennale di Venezia, vince il primo premio al festival “SanremoCantaNapoli” nel 2018 e pubblica, nel 2019, l'album “Suspiro” che riscuote grande successo di pubblico e critica. Con questa band si esibisce in alcuni tra i più importanti teatri e rassegne, nazionali e internazionali tra cui la Konzerthaus di Vienna (2021), il Lincoln Center di New York (2022), il Womex di Lisbona (2022) e l’Empoli Jazz Festival (2023).

Fiorenzo Madonna, attore e regista, 39 anni, nasce a Napoli. Inizia la sua formazione nel 2005 con Anna Redi e nel 2007 si diploma presso “FormaAzioneScena” corso di alta formazione per attori e registi nel campo teatrale, diretto da Hassane Kassi Kouyaté e Roberto Roberto. Tra il 2009 e il 2010 lavora come attore e attrezzista in Trilogia della villeggiatura di Goldoni, per la regia di Toni Servillo. Nel 2012 si laurea in filosofia presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. A teatro lavora con i registi Virginio Liberti, Annalisa Bianco, Ilaria Zedda, Salvatore Cantalupo, Maurizio Azzurro Benedetto Sicca, Emilio Sagi. Collabora come attore e mimo con il Teatro di San Carlo di Napoli in opere di Mozart, Verdi, Gershwin e Prokofiev. Dal 2012 al 2018 collabora stabilmente come attore e formatore con la compagnia “Manovalanza”, andando in scena in numerosi spettacoli per la regia di Adriana Follieri. È fondatore della compagnia “I Pesci" con cui porta in scena, per la regia di Mario De Masi, Pisci ‘e paranza (segnalazione speciale Premio Scenario 2015), Supernova, La foresta e Caini (Premio Leo De Berardinis 2021). Dal 2022 collabora con la compagnia “Ludovica Rambelli Teatro". Al cinema viene diretto da Edoardo De Angelis (Sabato, domenica e lunedì e La vita bugiarda degli adulti), Alessandro Di Gregorio (Frontiera, David di Donatello 2019 come miglior cortometraggio), Jonathan Nossiter e Lorenzo Giroffi. Ha collaborato con formazioni musicali quali Sestetto Stradivari dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Suonno d’ajere. Interpreta il ruolo di Eduardo Sabbiese in Un posto al sole (RAI Tre).