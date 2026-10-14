Torre Annunziata, viaggio tra storia, arte e cultura lungo la Strada Regia delle Calabrie

Un viaggio alla scoperta della storia, dell'arte e delle tradizioni di Torre Annunziata, attraverso i luoghi che raccontano il passato e l'identità della città oplontina. È l'iniziativa in programma sabato 17 ottobre 2026, alle ore 9, con un itinerario cittadino gratuito lungo l'antica Strada Regia delle Calabrie

Un percorso alla scoperta della storia cittadina

L'iniziativa, dal titolo “Storia, arte e cultura, lungo la Strada Regia delle Calabrie”, è curata dal Centro Studi Storici “Nicolò d'Alagno” e dall'Archeoclub d'Italia, sezione di Torre Annunziata “Mario Prosperi”.

L'obiettivo è valorizzare la memoria storica cittadina, offrendo ai partecipanti l'opportunità di riscoprire il legame tra il territorio, le sue testimonianze architettoniche e le trasformazioni urbanistiche che hanno caratterizzato Torre Annunziata nel corso dei secoli.

La Strada Regia delle Calabrie, importante arteria di collegamento tra Napoli e i territori meridionali, rappresenta infatti una significativa testimonianza della storia della città e del suo sviluppo.

L'appuntamento è dunque per sabato 17 ottobre, alle ore 9, per una passeggiata culturale aperta gratuitamente alla cittadinanza, all'insegna della conoscenza e della valorizzazione delle radici storiche oplontine.

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