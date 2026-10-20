“L'Arte non ha distanze”: mostra degli artisti argentini con un omaggio speciale a Maradona

L'arte unisce Napoli e Argentina in un viaggio tra creatività, memoria e identità, nel segno dell'indimenticabile Pibe de Oro

Dal 23 al 30 ottobre, il cuore del centro storico di Napoli si fa scenario di un importante dialogo culturale transoceanico. Piazzetta del Grande Archivio ospiterà la mostra collettiva “L’Arte non ha distanze”, un’esposizione interamente dedicata al talento di artisti argentini che si arricchisce di un profondo valore simbolico ed emotivo.

Il progetto nasce dalla sinergia tra le associazioni napoletane "Angeli del Bello Napoli ODV" e "I sedili di Napoli ETS", in collaborazione con la realtà argentina "Art Staction Project". Questa unione sottolinea lo storico legame viscerale che unisce Napoli e l'Argentina, due mondi geograficamente lontani ma da sempre uniti da una straordinaria affinità elettiva.

Pubblicità

A rendere l'evento ancora più unico sarà la presenza di alcune opere interamente dedicate a Diego Armando Maradona, in occasione dell'anniversario della sua nascita (30 ottobre). La mostra si configurerà così come un duplice omaggio: da un lato la creatività argentina contemporanea e dall'altro il "Pibe de Oro", l'icona eterna che più di chiunque altro ha saputo annullare ogni distanza tra Napoli e la sua terra d'origine.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L'esposizione raccoglie una selezione di lavori che spaziano tra diverse tecniche espressive, dimostrando come il linguaggio universale dell'arte sia in grado di superare ogni confine per creare uno spazio comune di memoria, identità e bellezza.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 23 ottobre alle ore 18:00 in Piazzetta del Grande Archivio, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni promotrici.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni con ingresso gratuito, rispettando i seguenti orari: la mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 20:00.