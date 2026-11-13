Napoli, omicidio Emanuele Tufano: sette condanne, nessun ergastolo

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Si conclude il processo sull’omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne vittima di una sparatoria, avvenuta il 24 ottobre 2024, tra giovani gruppi rivali a Napoli centro.

La tragica morte di Tufano durante lo scontro tra giovanissimi

I ragazzi coinvolti, tutti giovanissimi, appartenevano a due gruppi provenienti dal rione Sanità e dalla zona di piazza Mercato. Anche Tufano faceva parte del gruppo della Sanità e, quel tragico giorno, si trovava in sella a uno scooter guidato da un amico, mentre percorreva una delle traverse di corso Umberto. Fu proprio in quei momenti che il giovane venne raggiunto da un colpo d'arma da fuoco, verosimilmente esploso da uno dei componenti del suo stesso gruppo.

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La sentenza della Corte d’Assise: scattano sette condanne

Il giudice ha emesso sette condanne, con pene comprese tra i 18 e i 20 anni di reclusione, nei confronti dei giovani coinvolti nella vicenda.

Nel dettaglio, queste le pene inflitte:

C. S. , 20 anni, ritenuto il capo del gruppo della Sanità e difeso dall'avvocato Leopoldo Perone: 20 anni di reclusione ;

, 20 anni, ritenuto il capo del gruppo della Sanità e difeso dall'avvocato Leopoldo Perone: ; G. A. , 21 anni: 18 anni di reclusione ;

, 21 anni: ; V. Z. , 21 anni: 18 anni di reclusione ;

, 21 anni: ; F. E. , 20 anni: 18 anni di reclusione ;

, 20 anni: ; R. C. , 20 anni: 18 anni di reclusione ;

, 20 anni: ; M. B. , 21 anni, ritenuto colui che avrebbe esploso il colpo mortale: 20 anni di reclusione ;

, 21 anni, ritenuto colui che avrebbe esploso il colpo mortale: ; S. G., 20 anni: 18 anni di reclusione.

Tra i giovani per i quali la Direzione distrettuale antimafia di Napoli aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio figurava anche E.D, il ventenne successivamente diventato il capro espiatorio dell'omicidio Tufano e ucciso a sua volta in un agguato il 15 marzo 2025. Nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, lo scorso 4 maggio, G.D.M è stato condannato a 12 anni di reclusione per tentato omicidio aggravato.

Le condanne pronunciate dal giudice sono risultate inferiori rispetto alle richieste avanzate dalla Procura di Napoli. Al termine della requisitoria, i pubblici ministeri Celeste Carrano e Maurizio De Franchis avevano, infatti, sollecitato l'ergastolo per quattro dei ragazzi coinvolti, mentre per i restanti tre era stata chiesta una pena di 30 anni di reclusione. Il giudice ha, inoltre, escluso l'aggravante dei motivi abietti e futili nei confronti di due dei protagonisti della stesa.

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Le reazioni alla sentenza: Borrelli denuncia l’illegalità diffusa nel quartiere

La decisione dei giudici ha suscitato immediate polemiche per l'esclusione dell’ergastolo. Inoltre, secondo quanto riportato dalle cronache locali de Il Mattino, alcuni degli imputati avrebbero sorriso subito dopo la lettura del dispositivo.

A commentare l’esito del processo è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che quasi un anno fa era stato vittima di una violenta aggressione proprio nel rione Sanità, durante un sopralluogo finalizzato a denunciare le situazioni di illegalità diffusa nel quartiere.

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In quell’occasione, il parlamentare era stato aggredito e minacciato di morte da una parente dello stesso Tufano, riportando la frattura delle ossa nasali e un trauma oculare, con una prognosi di 15 giorni. Nell’aggressione erano rimasti feriti anche alcuni agenti della sua scorta.

“Le sentenze si rispettano sempre, ma non si può nascondere il forte amaro in bocca davanti a condanne che appaiono decisamente attenuate rispetto alla gravità inaudita di quanto accaduto e alle stesse richieste della Procura - ha dichiarato Borrelli -. Parliamo di gruppi armati che hanno trasformato le strade di Napoli in un far west, sparando all'impazzata e causando la morte di un quindicenne. Escludere certe aggravanti rischia di far passare il messaggio sbagliato in territori dove l'impunità è già percepita come la regola”.

“Ma al di là degli anni di carcere inflitti, la vera sconfitta resta la radice culturale del problema - ha proseguito il parlamentare -. Emanuele Tufano è morto a 15 anni durante una stesa, armato, in mezzo a una guerra tra bande. Questi ragazzi non nascono criminali: vengono cresciuti, educati e spinti verso le armi da contesti familiari e ambientali che considerano la violenza e la sopraffazione come un valore da difendere a ogni costo. L’ho sperimentato sulla mia pelle proprio alla Sanità, quando durante un sopralluogo per la legalità sono stato aggredito fisicamente e minacciato di morte da una parente del ragazzo, in un clima di intimidazione e omertà che non risparmia nessuno”.