A cura della Redazione

L’Associazione AAF, in qualità di editore della testata torresette.news, comunica che intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni europee e amministrative di giugno 2024, in conformità della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

TEMPI E MODALITÀ

– Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta;

– in caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo;

– la prenotazione di spazi pubblicitari – intesi come banner e/o pubbliredazionali – e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino al 29 maggio 2024 (una settimana prima del giorno precedente alle elezioni). Torresette.news si impegna a pubblicare i banner e/o i pubbliredazionali entro due giorni lavorativi successivi alla chiusura del contratto pubblicitario ed avendo ricevuto tutto il materiale fornito dal cliente;

– è vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale nel giorno precedente (un minuto dopo la mezzanotte) e in quello stabilito per le votazioni. Pertanto i messaggi elettorali verranno rimossi alla mezzanotte di venerdì 7 giugno 2024.

CONDIZIONI

– Per prendere visione dei formati banner disponibili, del prezzo degli stessi e dei pubbliredazionali (uguali per tutti i committenti) e per richieste di informazioni e/o invio di materiali è possibile contattarci via email all’indirizzo torresette@torresette.it – 081/5362105 ;

– tutti i documenti sono consultabili presso la sede dell’Associazione: corso Umberto I n. 31, Torre Annunziata - Tel. 081/5362105;

– i prezzi sono fissi e non negoziabili, non sono previsti sconti né diritti d’agenzia;

– non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito dalle norme di legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia;

– Torresette.news si riserva di verificare i contenuti e le grafiche dei messaggi e, ove ritenuti difformi dalle normative, potrà rifiutarne la pubblicazione. In caso di spazio pubblicitario prenotato e pagato ma rifiutato, sarà rimborsata la quota versata;

– ogni banner è a rotazione. I banner potranno comprendere foto, messaggio elettorale e dati del candidato (compreso il simbolo del partito d’appartenenza). Il committente potrà scegliere a che link fare puntare il proprio banner;

– sarà cura del committente fornire a torresette.news il materiale informativo necessario alla disposizione della campagna pubblicitaria, in tempo utile alla realizzazione e personalizzazione dello spazio acquistato;

– il pagamento, in un’unica soluzione, dovrà essere anticipato e avverrà quindi contestualmente alla formalizzazione contrattuale degli spazi di cui al presente codice di autoregolamentazione, dietro regolare fattura.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE:

email: torresette@torresette.it – Tel. 081/5362105 – 353.30.30.084