A cura della Redazione

Il Partito Democratico diserta l’interpartitico convocato dal sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo per oggi, lunedì 5 maggio, e ne chiede il rinvio di una settimana, a lunedì 12 maggio.

Diverse le motivazioni che hanno spinto il segretario Ciro Passeggia ad assumere una tale decisione. In primis la presenza del presidente del consiglio Davide Alfieri. «Nulla contro di lui - afferma Passeggia -, ma riteniamo che sia inopportuno che agli incontri delle forze politiche di maggioranza siano presenti titolari di funzioni istituzionali “super partes”. Pertanto il PD non parteciperà, né oggi né in futuro, ad interpartitici convocati con queste modalità».

Ma non è questo l’unico punto contestato dai Democratici. “In secondo luogo, il PD - continua Passeggia - ritiene che gli incontri “interpartitici” siano promossi dai partiti e, di norma, dal partito di maggioranza relativa, a valle di una opportuna e preventiva concertazione con le altre formazioni politiche e con il sindaco. Ciò non esclude che il primo cittadino promuova riunioni di capigruppo di maggioranza la cui convocazione non può mai rientrare tra le prerogative del presidente del consiglio comunale. In terzo luogo, il PD è disponibile ad ospitare l’incontro del 12 maggio ma non ha alcuna difficoltà a partecipare alla riunione qualora essa si svolga presso la sede di altra formazione politica. In quarto luogo, vanno calendarizzati - oltre le questioni relative alla Primavera - gli indirizzi in materia di PUC con particolare riferimento alla fascia di costa, gli interventi su strade e piazze, gli scenari rispetto al centro antico».

La questione poi si sposta sulle notizie diffuse ieri dalla stampa e relative ai risultati delle indagini sull’attività dell’amministrazione comunale da parte di Carabinieri e Guardia di Finanza. «Il PD - conclude il segretario - si riserva di presentare, nei prossimi giorni , interrogazioni consiliari per acquisire informazioni ufficiali su procedure, comportamenti e questioni che richiedono, in nome della trasparenza, la più meticolosa attenzione».