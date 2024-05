A cura della Redazione

Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota per il rinnovo del Consiglio comunale (24 consiglieri comunali più il sindaco) di Torre Annunziata e per eleggere 76 membri del Parlamento Europeo, 18 nella circoscrizione elettorale IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).

Quando si vota

Si vota nella giornata di sabato 8 maggio dalle ore 15,00 alle ore 23,00, e nella giornata di domenica 9 giugno dalle ore 7,00 alle ore 23,00. Alla chiusura delle operazioni di voto, inizierà l’operazione di scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo. Mentre lo spoglio delle schede per le elezioni di sindaco e consiglieri comunali inizierà alle ore 14,00 di lunedì 10 giugno.

Come si vota per le Comunali

L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del Comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

All’elettore di Torre Annunziata verrà consegnata una scheda di colore azzurro, con sopra i nomi dei quattro candidati sindaco e dei 18 contrassegni relativi alle liste che sostengono ciascuno candidato sindaco.

In alto a sinistra troviamo il nome del candidato sindaco Corrado Cuccurullo con i contrassegni di otto liste che lo sostengono.

In alto a destra il nome del candidato sindaco Carmine Alfano con otto liste a suo sostegno.

In basso a sinistra il nome del candidato sindaco Mariantonietta Zeppetella e la lista che lo sostiene.

In basso a destra il nome del candidato sindaco Lucio D’Avino con la lista a suo sostegno.

Si vota tracciando una croce sul candidato sindaco preferito (il voto va solo al candidato sindaco), oppure sulla lista preferita (il voto va anche al candidato sindaco sostenuto da quella lista). È consentito comunque tracciare due croci, alla lista e al candidato sindaco.

Non si può votare per due candidati sindaci o per due liste, pena l'annullamento della scheda. È permesso scrivere il cognome di uno o due candidati al consiglio comunale, a fianco della lista prescelta. Devono essere candidati di quella lista e, se due, di entrambi i sessi, altrimenti verrà annullata la seconda preferenza espressa.

È possibile il voto disgiunto: croce su un candidato sindaco e su una lista diversa da quelle che sostengono il candidato sindaco prescelto.

Sarà eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene il 50% + 1 dei voti validi, purché la coalizione che lo sostiene ottenga più del 40% dei voti. Nel caso che nessun candidato sindaco raggiungesse tale soglia, vanno al ballottaggio (23 e 24 giugno) i due candidati sindaco con la percentuale maggiore di voti ottenuti.

Come si vota per le Europee

L’elettore ha in consegna una scheda di colore arancione. Esprime il voto apponendo la croce su un contrassegno riferito ad una delle 18 liste. Può inoltre scrivere, accanto al simbolo votato, fino ad un massimo di tre nomi di candidati, purché almeno uno sia di sesso diverso.

Gli elettori a Torre Annunziata

A Torre Annunziata sono iscritti nelle liste elettorali 34.166 elettori (827 in meno rispetto al 2017), di cui 16.250 maschi e 17.916 femmine.

Nel 2017, anno dell’ultima elezione comunale, il dato definitivo dell'affluenza fu pari al 68,55 per cento. Si recarono alle urne 23.990 elettori sui 34.993 aventi diritto.