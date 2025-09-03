A cura della Redazione

Torre Annunziata si prepara ad accogliere la sesta edizione di “Note per un concerto che va oltre il tempo”, l’iniziativa promossa dall’Associazione “Amici di Anita Sorrentino” in ricordo della giovane scomparsa prematuramente. L’appuntamento è fissato per lunedì 8 settembre 2025 alle ore 19:30 presso il teatro dell’Istituto Suore Maria Mazzarello, in via Cavour.

L’evento, che negli anni ha saputo conquistare un posto speciale nel cuore della comunità, vuole essere un’occasione per valorizzare i talenti emergenti e offrire ai giovani un palco dove esprimere la propria arte.

“I giovani, il nostro futuro, meritano attenzione e incoraggiamento”, sottolineano dall’associazione, che quest’anno ricorda Anita nel 27° anniversario della sua scomparsa.

Il concerto, a ingresso gratuito, proporrà un percorso musicale e artistico che andrà “oltre il tempo”, nel segno della memoria e della speranza. Sarà anche un modo per rinsaldare il messaggio di libertà, bellezza e solidarietà che da sempre accompagna le attività dell’associazione.

Padrini della serata Giovanni e Martina Caso.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla segreteria contattando Pina Balzano (334 11 53 771) o scrivendo all’indirizzo mail ass.amicidianitasorrentino@gmail.com.

