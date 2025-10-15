L’avvocato penalista Michele Riggi, torrese doc, ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania con la lista di Fratelli d’Italia. Nel presentare i punti cardine del suo programma, Riggi ha individuato tre aree prioritarie di intervento: sanità, trasporti e ambiente.

“La mia attenzione, in caso di elezione, sarà rivolta innanzitutto a tre tematiche che interessano il nostro territorio: sanità, ambiente e trasporti”, ha dichiarato Riggi. Tra i primi obiettivi, l’apertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, attesa da oltre cinque anni: “Si tratta di una battaglia portata avanti da cittadini, comitati, sindacati e amministrazioni comunali, che va assolutamente vinta”.

Un altro nodo centrale riguarda i trasporti, in particolare la Circumvesuviana: “Bisogna intervenire con urgenza per ridurre i disagi di pendolari e viaggiatori, tra soppressioni di corse, ritardi e inefficienza delle vetture, soprattutto sulle linee diverse da quella per Sorrento”.

Non manca l’attenzione all’ambiente: “Il risanamento della fascia costiera da Rovigliano alla Salera può rappresentare non solo un’opportunità per la balneazione, ma anche per lo sviluppo turistico e ricettivo del territorio”, ha aggiunto.

Riggi, 53 anni, sposato e padre di due figlie, esercita la professione di avvocato penalista con studi a Torre Annunziata e a Napoli, ed è patrocinante in Cassazione. Già consigliere comunale oplontino dal 2000 al 2005 con il sindaco Francesco Maria Cucolo, ha ricoperto per sei consiliature l’incarico di consigliere dell’Ordine degli Avvocati. È inoltre presidente onorario della società di pallavolo femminile “Fiamma Torrese”, fondata nel 1981 dal padre Sergio.

“Sono innamorato della mia città e intendo dare un contributo di idee e proposte per il suo sviluppo socio-economico – ha concluso Riggi –. Se eletto, sarò la voce del territorio in consiglio regionale, per rappresentarne le criticità ma anche le potenzialità ancora inespresse”.