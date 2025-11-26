A cura della Redazione

Elezione regionali in Campania. Ha vinto Roberto Fico, ha vinto il Partito Democratico, ma il vero vincitore di queste elezioni è il capogruppo uscente del PD Mario Casillo.

Il più votato tra tutti i candidati alla Regione Campania l’ex sindaco di Sangiorgio a Cremano, Giorgio Zinno, con 39.446 preferenze, e il secondo eletto, il consigliere comunale di Napoli Salvatore Madonna (38.855 voti), erano sponsorizzati entrambi da Mario Casillo.

«Il risultato delle Regionali - commenta Casillo - dimostra ancora una volta che quando si presentano proposte concrete e un programma serio e realizzabile, gli elettori sanno riconoscerlo - ha affermato -. Lo hanno fatto scegliendo di dare ampia fiducia a Roberto Fico e all’intera coalizione che ha ottenuto una vittoria schiacciante.

Il Partito Democratico ha confermato la capacità di mettere in campo una squadra forte, competente e radicata sul territorio, dimostrando solidità, credibilità e una visione chiara per il futuro della Campania.

Con l’elezione di 10 consiglieri, il Partito Democratico si conferma una forza centrale del “campo largo” e di contribuire in modo determinante al progetto di governo regionale del Presidente Fico.

Già da oggi - conclude Casillo - siamo al lavoro per i cittadini e per il futuro della Campania».