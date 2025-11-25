A cura della Redazione

Elezioni regionali a Torre Annunziata. A scrutinio completato (52 sezioni su 52), i risultati hanno visto primeggiare il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Fico con quasi il 68% di preferenze, che ha distaccato di oltre 40 punti percentuali il suo avversario, Edmondo Cirielli, della coalizione di centrodestra (26,43%).

Il Partito Democratico per il centrosinistra ha ottenuto il maggior numero di voti (2.281), mentre per il centrodestra il primo partito è risultato la Lega, con 1.170 voti.

Ottimo risultato ha ottenuto la lista Mastella Noi di Centro Sud con 1.449 voti, nelle cui fila era candidato Domenico Pallonetto, figlio del consigliere comunale Antonio, che da solo ha totalizzato 1.261 voti.

Risultato non esaltante per il Movimento 5 Stelle, che perde quasi 3 punti percentuali rispetto alle Regionali del 2020, più o meno la stessa percentuale che ha ottenuto la lista Roberto Fico Presidente.

Cala sensibilmente il numero dei votanti nella città oplontina, la cui percentuale si attesta al 40.82%, oltre tre punti percentuali in meno rispetto alle Regionali del 2020 (44,06%)

I risultati definitivi dei candidati presidente e delle singole forze politiche

COALIZIONE DI CENTROSINISTRA

Candidato Presidente ROBERTO FICO voti 9.186 (67,83%)

Partito Democratico voti 2.281 (21,56%)

Mastella Noi di Centro Sud voti 1.449 (11,24%)

Movimento 5 Stelle voti 1.416 (10,98%)

A Testa Alta voti 1.173 (9,10%)

Avanti Campania voti 717 (5,56%)

Casa riformista per la Campania voti 427 (3,31%)

Roberto Fico Presidente voti 407 (3,16%)

Alleanza Verdi e Sinistra voti 369 (2,86%)

TOTALE VOTI LISTE 8.739 (67,76%)

COALIZIONE DI CENTRODESTRA

Candidato Presidente EDMONDO CIRIELLI voti 3.579 (26,43%)

Lega voti 1.170 (9,09%)

Fratelli d’Italia voti 1.045 (8,10%)

Forza Italia voti 571 (4,43%)

Moderati e Riformisti voti 491 (3,81%)

Unione di Centro voti 43 (0,33%)

Noi Moderati voti 42 (0,33%)

Democrazia Cristiana voti 48 (0,22%)

Pensionati Consumatori voti 12 (0,09%)

TOTALE VOTI LISTE 3.402 (26,38%)

Candidato Presidente Nicola Campanile (PER) voti 331 (2,44%)

Candidato Presidente Granato Giuliano (Campania Popolare) voti 295 (2,18%)

Candidato Presidente Bandecchi Stefano (Dimensione Bandecchi) voti 116 (0,86%)

Candidato Presidente Carlo Arnese (Forza del Popolo) voti 36 (0,27)