La ripartizione dei seggi al Consiglio regionale della Campania
A conclusione dello scrutinio, la ripartizione assegna al Partito Democratico (18,41%) 10 consiglieri; al Movimento 5 Stelle 2050 (9,12%) 5 consiglieri; alla lista civica A testa alta (8,34%), ispirata dall'ex governatore Vincenzo De Luca, 4 seggi; Avanti Campania (5,89%) 3 consiglieri; Casa riformista per la Campania (5,82%) 3 consiglieri; Roberto Fico Presidente (5,41%) 3 consiglieri; Alleanza Verdi e Sinistra (4,66%) 2 consiglieri; Mastella Noi di Centro Noi Sud (3,55%) 2 consiglieri.
Il più votato in senso assoluto risulta essere l’ex sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno (PD), con 39.446 preferenze.
Nel centrodestra, Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (11,93%) 6 consiglieri; PPE Forza Italia Berlusconi (10,72%) 6 consiglieri; Lega Cirielli Presidente (5,51%) 3 consiglieri; Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti (4,69%) 2 consiglieri.
I nomi di tutti gli eletti in consiglio regionale 2025 nella circoscrizione di Napoli (n. 26)
Centrosinistra, Roberto Fico Presidente
Partito Democratico (6 consiglieri)
ZINNO GIORGIO (39.446)
MADONNA SALVATORE (38.855)
MANFREDI MASSIMILIANO (30.591)
RAIA LOREDANA 29.321
FIOLA CARMELA DETTA BRUNA (28.408)
AMIRANTE FRANCESCA (21.928)
Movimento 5 Stelle 2050 (4 consiglieri)
FELLA TRAPANESE LUCA DETTO TRAPANESE (12.769)
FLOCCO SALVATORE (6.263)
SAIELLO GENNARO (6.086)
VIGNATI ELENA (4.767)
A Testa Alta (2 consiglieri)
PORCELLI GIOVANNI (20.833)
FORTINI LUCIA (17.748)
Avanti Campania (1 consigliere)
MENSORIO GIOVANNI (22.053)
Roberto Fico Presidente (2 consiglieri)
SIMEONE GAETANO DETTO NINO (7.854)
D'ERRICO DAVIDE (4.505)
Alleanza Verdi e Sinistra (2 consiglieri)
CEPARANO CARLO (9.691)
ANDREOZZI ROSARIO (7.404)
Casa riformista per la Campania (1 consigliere)
BUONAJUTO CIRO DETTO CIRO (19.230)
Mastella Noi di Centro Noi Sud (1 consigliere)
BARRA GIUSEPPE (6.221)
Centrodestra, Edmondo Cirielli
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (3 consiglieri)
FELE PALMIRA DETTA IRA (14.780)
SANGIULIANO GENNARO DETTO GENNY (9.897)
PISACANE RAFFAELE MARIA (9.727)
PPE Forza Italia Berlusconi (2 consiglieri)
PELLICCIA MASSIMO DETTO MASSIMO (16.508)
PANICO ASSUNTA DETTA SUSY (12.909)
Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)
ROSTAN MICHELA DETTA MICA (11.032)
Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti –
IOVINO FRANCESCO (8.190)
➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook