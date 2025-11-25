Elezioni regionali 2025: Torre del Greco premia il Partito Democratico con il 27% delle preferenze e esprime un plebiscito per la vicepresidente uscente del Consiglio Regionale, la torrese Loredana Raia, che ottiene 3.580 preferenze, pari al 52,5%, su un totale di 6.815 voti ottenuti dal PD.
Un premio al lavoro svolto negli ultimi 5 anni dalla consigliera, che viene confermata per la terza volta sullo scranno della Regione Campania.
Al secondo posto l’ex sindaco di San Giorgio a Cremano, il più votato tra tutti i candidati delle cinque circoscrizioni con circa 40mila voti, che ottiene 2.560 voti.
Successo anche per Casa Riformista per la Campania che ottiene 2.473 preferenze (9,79%), oltre 200 voti in più del Movimento 5 Stelle (voti 2.264 e l'8,97%), con l’elezione dell’ex sindaco di Ercolano Ciro Bonajuto.
Nel centrodestra Fratelli d’Italia ottiene 2.824 voti (11,18%) seguito dalla Lega con 1.531 (6,06%). Modesto il risultato di Forza italia con 1.287 voti (5,10%), che viene preceduto dalla lista Cirielli presidente della Campania - Moderati e Riformisti con 1.386 voti (5,49%).
In totale la coalizione di centrodestra con 7.600 preferenze ottiene meno della metà dei voti del centrosinistra (15.828 voti).
Una curiosità: sui cadidati presidente Roberto Fico (+566) che Cirielli (+773) hanno ottenuto più preferenze rispetto al totale dei voti delle liste che li hanno sostenuti.
