Domenica 23 novembre dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 24 novembre dalle 7.00 alle 15.00 i cittadini residenti in Campania votano per eleggere il Presidente della Giunta Regionale e i 50 componenti del Consiglio Regionale. I seggi sono aperti in tutti i 550 comuni della Regione. Per votare è necessario recarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e di valido documento di riconoscimento.

Come si vota

Si può votare per il candidato presidente, oppure per il candidato presidente e per una lista collegata apponendo una X solo sulla lista. Il voto va anche al candidato presidente ad essa collegato.

Si può votare per un candidato presidente e per una lista che sostiene un diverso candidato presidente per il consiglio regionale (voto disgiunto).

E’ possibile esprimere fino a due preferenze purché di genere diverso. Viene eletto presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti.