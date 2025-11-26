Torre Annunziata si conferma terreno favorevole per il centrosinistra nelle ultime elezioni regionali. La coalizione che sosteneva la candidatura di Roberto Fico ha infatti ottenuto in città circa il 68% dei voti, segnando una vittoria netta e superiore alla media provinciale.
All’interno del quadro cittadino, il Partito Democratico emerge come il primo partito, con il 21,6% dei consensi. Un risultato che non solo replica il dato delle regionali del 2020, ma mostra un avanzamento significativo: quasi otto punti percentuali in più rispetto alle politiche del 2022 e oltre dieci punti in più rispetto alle elezioni comunali dello scorso anno. Per i dem, un segnale che confermerebbe l’apprezzamento per il lavoro svolto sul territorio.
Il PD, tramite il segretario cittadino Ciro Passeggia (nella foto), sottolinea anche la buona performance dei propri candidati, che avrebbero raccolto numerosi consensi grazie al radicamento e all’attività condotta nei rispettivi settori. Un pluralismo interno che, secondo il partito, rappresenta un valore aggiunto.
Il risultato consolida il ruolo del PD non solo a livello locale, ma anche nel quadro regionale, dove viene riconosciuto il lavoro della segreteria guidata da Mario Casillo. In città, il partito richiama tuttavia l’urgenza di rendere più efficace l’azione amministrativa, intervenendo sia sui nodi strutturali che sulle criticità evidenziate negli ultimi mesi.
Accanto ai numeri positivi, emerge anche un elemento di riflessione: un’astensione al 59%, considerata un segnale preoccupante per la partecipazione democratica. Sul fronte opposto, spicca la crescita della Lega, che in città raggiunge il 9,1%, più del doppio rispetto all’intera circoscrizione, e quella di Fratelli d’Italia, che triplica la propria percentuale. Un dato che potrebbe alimentare valutazioni future sulla coerenza dell’attuale coalizione di governo cittadino.
Dal PD arrivano infine gli auguri di buon lavoro al presidente Roberto Fico e agli eletti del partito, insieme ai ringraziamenti rivolti a tutti i candidati per l’impegno profuso in una competizione che, secondo i dem, rappresenta un incoraggiamento in vista delle prossime sfide nazionali.
