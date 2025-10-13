A cura della Redazione

Si terrà mercoledì 15 ottobre alle ore 19.15 presso la Sala ex orfanotrofio di piazza Giovanni XXIII, accanto alla Basilica della Madonna della Neve, l’incontro pubblico dal titolo “Un porto per Torre Annunziata… anzi due”, promosso dal movimento civico PER – le persone e la comunità.

L’appuntamento punta a mettere al centro della discussione lo sviluppo del territorio oplontino attraverso la valorizzazione delle aree portuali e delle opportunità economiche, turistiche e culturali che ne derivano.

Interverranno l’architetto Francesco Cimmino, presidente di Assormeggi, il dott. Luigi Ciliberti, presidente della Cooperativa Sociale Culturadice, e il prof. Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata. A concludere gli interventi, moderati da Andrea Palmieri, sarà Giuseppe Irace, segretario del movimento PER.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto con cittadini, istituzioni e operatori del settore sul futuro dei porti cittadini e sul loro ruolo strategico nello sviluppo urbano e nella crescita della comunità locale.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook