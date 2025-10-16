A cura della Redazione

Si alza il livello dello scontro politico a Torre Annunziata dopo l’approvazione dell’aumento della TARI, che in alcuni casi supera il 15%. Cinque dei nove consiglieri comunali di opposizione – Antonio Pallonetto e Maurizio Palumbo (Fare Democratico), Lucio D’Avino e Marco Russo (Oplonti Futura), e Anastasia Quaranta (Orgoglio e Dignità) – denunciano con forza l’ennesima promessa mancata da parte dell’amministrazione comunale.

Secondo i rappresentanti dell’opposizione, il provvedimento colpisce duramente famiglie e attività economiche già messe a dura prova dalla crisi:

“Ci troviamo di fronte all’ennesimo atto di incoerenza politica – affermano D’Avino e Russo – si promettono stabilità e tutela dei cittadini, ma nei fatti li si grava di nuovi costi. È inaccettabile continuare a prendere in giro la comunità”.

Critiche alla nuova programmazione dei rifiuti

A pesare non è soltanto l’aumento tariffario, ma anche le modifiche alla gestione dello smaltimento dei rifiuti. In particolare, gli orari e le modalità di conferimento, spiegano i consiglieri, penalizzano in modo evidente commercianti e artigiani, mettendo in difficoltà laboratori e piccole imprese locali.

“È un colpo basso per chi ogni giorno tiene aperta un’attività e dà lavoro – dichiarano Pallonetto e Palumbo – invece di sostenerli, la maggioranza li carica di ulteriori oneri. Una politica miope, senza alcuna visione per la città”.

La richiesta di confronto in Consiglio

L’opposizione ha chiesto un incontro in commissione alla presenza dell’assessore al Bilancio e della presidente della Commissione competente. L’obiettivo è discutere delle ricadute delle nuove tariffe e chiedere maggiore trasparenza sulle scelte adottate.

“La città – sottolinea Anastasia Quaranta – sta pagando le conseguenze di decisioni prese senza valutare l’impatto reale sui bilanci familiari e sulle attività commerciali. Così si aggrava la crisi e si alimenta la sfiducia dei cittadini verso la politica locale”.

“Torre Annunziata merita coerenza”

I cinque consiglieri annunciano battaglia in consiglio comunale: “Porteremo la questione in aula – concludono – chiedendo la revisione immediata della programmazione dei rifiuti e misure concrete a tutela di famiglie e imprese. Torre Annunziata merita amministratori coerenti, responsabili e capaci di mantenere le promesse fatte”.