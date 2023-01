Stefano De Martino sta per tornare su Rai 2 con il programma Stasera tutto è possibile. E’ lo stesso conduttore napoletano ad annunciarlo sul suo profilo Instagram: “Ritorna tra pochissimo con la nuova stagione su Rai2 e RaiPlay. Esprimete tutta la vostra felicità”.

Ma tra pochissimo quando? Molti fan del conduttore napoletano se lo sono chiesti. Ebbene, noi siamo in grado di darvi la data certa dell'inizio del programma: lunedì 13 febbraio sempre alle ore 21,20 circa, subito dopo il Festival di Sanremo 2023 (7-11 febbraio) di Amadeus.

Per quanto riguarda gli ospiti, saranno sicuramente del programma i due attori comici napoletani Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, affiancati di volta in volta da altri personaggi del mondo dello spettacolo. Le registrazioni delle puntate sono iniziate ieri, mercoledì 25 gennaio, presso gli Studi Rai di Napoli.

Intanto molti follower hanno accolto l’invito di Stefano De Martino ad “esternare la loro felicità” per l’inizio della nuova stagione di Stasera tutto è possibile. Tanti si sono dimostrati entusiasti, altri non aspettano altro che rivedere il loro idolo di nuovo in tv, dopo il grande successo che ha riscosso il varietà Bar Stella, di cui Stefano De Martino è stato conduttore, cantante e spalla dei comici del programma.

Tutti pazzi per Stefano De Martino: i messaggi dei fan

C’è chi vorrebbe che lo show andasse in onda tutti i giorni e tutto l’anno, come Irene: “Farlo tutti i giorni tipo Striscia la Notizia? E vai…”, e Rina: “Programma che dovrebbe essere tutto l’anno. Troppo forte”. E poi la nonnina che non aspetta altro: “Finalmente, sono proprio contenta. Mi è rimasta solo la tv. Grazie”. Le fa eco mamma Barbara: “Sì, non vedo l’ora… Il mio bimbo vi adora, gli mancate tantissimo”.

E poi si sprecano i complimenti sul programma: “Non vedo l’ora”, “Mi piace tantissimo”, “Finalmente”.

Insomma Stefano De Martino è entrato nelle case degli italiani e tutti gli vogliono un gran bene, tanto da perdonargli qualche marachella in tema sentimentale. Oggi Stefano sta vivendo con la sua ex moglie Belen Rodriguez una seconda storia d’amore, e non sono pochi quelli che pensano che la showgirl argentina sia la donna ideale per lui. Purtroppo il gossip è sempre dietro l’angolo e sembrerebbe che tiri una nuova aria di crisi tra la coppia. Sarà vero?