Nuove nubi all’orizzonte nella relazione tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino? Una circostanza che si è verificata durante l’ospitata dello showman napoletano nella puntata di C’è Posta per Te di sabato 21 gennaio non è passata inosservata all’occhio attento del popolo social.

Le indiscrezioni circa una presunta crisi tra la showgirl argentina e il conduttore di Bar Stella sono iniziate a circolare già da alcuni giorni. L’influencer ed esperto di gossip, Amedeo Venza, aveva svelato in una Instagram story che tirerebbe nuovamente aria di crisi tra i due: “Mi fanno notare che potrebbe esserci di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen”, scrive Venza in una Ig story. “Lui non si vede più a casa di lei e Belén non mette più like e commenti sotto i post di Stefano. Ho raggiunto telefonicamente una persona vicina al fratello, e mi è stato detto che non c’è proprio tutta questa armonia tra i due”. Poi ironizza: “Certo che se si lasciano di nuovo in Arabia Saudita, non lo accetto!”.

Belen e Stefano in crisi?

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme ormai da diversi mesi dopo i tantissimi tira e molla degli ultimi anni. Ma nel corso della puntata di C’è Posta per Te di sabato 21 gennaio, alla quale ha partecipato anche lo showman napoletano, i fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio significativo. Di solito, la showgirl argentina sostiene sempre il marito sui social durante le sue apparizioni televisive, ma questa volta, in occasione dell’ospitata di Stefano nel people show condotto da Maria De Filippi, Belén non ha postato né immagini del programma né apprezzamenti per De Martino. Una circostanza che ha fatto scattare l’allarme tra i fan della coppia, che iniziano a temere che la relazione tra i due sia nuovamente in crisi.

Il silenzio social di Belén su Stefano è una semplice coincidenza o sotto c’è dell’altro?