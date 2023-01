Nuovo confronto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip. “Oggi ci prendiamo un giorno di pausa, un giorno per pensare. Vuoi?”, chiede l’ex tronista alla modella venezuelana.

I dubbi di Daniele Dal Moro

Ieri sera, i due vipponi sembrano essersi isolati dagli altri, dalla festa e dal resto dei “vichinghi”. Daniele e Oriana sono vicini, avvinghiati e stretti in un tenero abbraccio, e la Marzoli chiede: “Cosa vuol dire una tregua?”. “Facciamo finta che ci siamo conosciuti oggi”, spiega Dal Moro. “Quindi domani non vuoi più frequentarti con me?”, chiede Oriana. “Non ho voglia di far star mala te e stare in una situazione sbagliata”, replica Daniele. “Ti vedo che non stai bene e questo non mi fa stare male”, sostiene l’ex tronista. “Non posso fare finta di pensare certe cose”, afferma. In sostanza, tra i due le cose sembrano cambiare ogni giorno.

“Sei quasi sicuro che non ce la farai a fare finta che non sia successo niente”, pensa Oriana ad alta voce, che non vuole cedere nuovamente al nervosismo. “Ci sono delle cose che non mi sono chiare, non riesco a far finta di niente”, prosegue Daniele, spostando il discorso alle parole già dette durante la giornata. “Pensavo fosse un gioco per entrambi, poi ti ho vista piangere e allora le cose sono cambiate”, spiega Dal Moro.

Oriana a Daniele: "Non voglio perderti"

Poco dopo i due si trasferiscono nella zona piscina per avere una maggiore privacy, ed i toni iniziano ad essere più turbolenti. Daniele resta fermo sulla sua posizione, non si fida e non riesce a cancellare dalla sua mente quanto accaduto tra Oriana e gli altri uomini della Casa (Antonino Spinalbese e Luca Onestini). La Marzoli, dal canto suo, non sa più come far capire al vip di essere cambiata e di volersi impegnare sul serio. “Capisco il tuo discorso, non sono nessuno per obbligarti a fare qualcosa che non vuoi”, dice Oriana, ma l’ex tronista sostiene di non avere le idee chiare: “Non sono sicuro di quello che faccio. Se preferisci che tronco diretto, tronco”, dice Daniele, che non ha alcuna intenzione di ferire la vippona.

Al termine del confronto, i due si ripromettono di vivere il presente, e il tutto viene sugellato da un nuovo abbraccio. “Non volevo perderti”, dice Oriana. Poi Daniele le prende la mano e sancisce il loro patto: essere sinceri e non fare nuovi giochetti.