Il Grande Fratello Vip fa parlare di sé non solo per le dinamiche che si sviluppano all’interno della Casa. Si sarebbe infatti verificato un episodio che riguarderebbe sì due concorrenti, ma che sarebbe avvenuto fuori dalle mura del loft di Cinecittà.

Stando ad alcune segnalazioni su Twitter, pare che una ragazza avrebbe organizzato una raccolta fondi per in aereo in sostegno di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (i cosiddetti Oriele), ma sarebbe scappata con i soldi facendo perdere le sue tracce. La giovane sarebbe riuscita a raccogliere circa 18 mila euro grazie al sostegno di altri fan del reality, che oggi si dicono increduli e indignati.

“Quando donate soldi per un aereo assicuratevi che la persona sia seria. Non versate soldi a chiunque apra una raccolta. E se quello che raccontate è vero dovete denunciare la persona”, ha scritto un'utente sui social. Un’altra ha invece raccontato: “Era già successo l'anno scorso con l’aereo di Soleil Sorge da parte dei fan e di Gianluca, in quel caso lui ci aiutò tantissimo e questa rischiava di essere denunciata, dovete fare così”.