Ormai Nicole Murgia non si nasconde più. La forte attrazione che l’attrice romana prova nei confronti di Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip è evidente, al punto che la vippona, quando vede transitare l’ex di Belén Rodriguez, non riesce letteralmente a staccargli gli occhi di dosso.

Nicole Murgia attratta da Antonino Spinalbese

“L'ho sempre detto, lo dicono tutti, è bello. È un bel vedere. A maggior ragione, sono contenta che sia tornato. A me lui piace un sacco come persona, per come è, come si rapporta. È sempre educato, sempre gentile, ha sempre qualcosa da raccontare. Poi, è bello, quindi…È un bellissimo ragazzo, una persona molto interessante. Passarci del tempo, chiacchierarci, conoscersi sì, ma nient'altro. Voglio rimanere salda”. Queste parole di Nicole su Antonino, pungolata in Confessionale dagli autori. Ma il tentativo di rimanere "salda" sta fallendo miseramente.

Il massaggio sensuale

La Murgia ha avuto anche un confronto con l’amica Oriana Marzoli, che le ha consigliato di “buttarsi”. Ed infatti l’ex di Andrea Maestrelli non se lo è fatto ripetere nemmeno la seconda volta, e ieri si è resa protagonista di un massaggio sensuale all’ex hairstylist, il quale sembra essere tutt’altro che indifferente alle avancés della coinquilina.

Nicole: "Ho avuto una défaillance"

Ieri pomeriggio, Antonino era intento a depilarsi le gambe davanti a Nicole Murgia che lo guardava estasiata. Una scena a cui ha assistito anche Edoardo Tavassi, che passava nel salone. Il fratello di Guendalina non ha potuto fare a meno di notare che Nicole si stava "mangiando con gli occhi" Spinalbese, e l’ha presa in giro. A quel punto la Murgia, “richiamata” da Tavassi, ha ammesso: “Eh sì, ho avuto una défaillance”.