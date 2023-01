Conti in sospeso nella Casa del Grande Fratello Vip tra Daniele Dal Moro e Luca Onestini. L’ex tronista veneto rimprovera al coinquilino di aver avuto degli atteggiamenti sbagliati nei confronti di Nikita Pelizon, e che alcuni suoi comportamenti avevano come obiettivo quello di infastidire l’influencer triestina.

Il confronto tra Daniele e Luca

“Io non sto dicendo che lei non abbia sbagliato nulla”, dice Dal Moro, ma sostiene che lui, al posto di Onestini, avrebbe agito in maniera differente. “Da parte mia il rapporto era sincero”, racconta Luca, giustificando la sua scelta di chiudere il rapporto e imputando a Nikita degli atteggiamenti poco leali nei suoi confronti. “Io ci sono rimasto male, punto. Ho la coscienza pulita”.

In seguito, Onestini, riferendosi all’invito a cena da parte della Pelizon, sperava che il gesto fosse finalizzato a mettere la parola fine alle loro tensioni, ma così non è stato: “Basta! Per me chiudo”, ha detto l’ex tronista. “Tu hai la tua parte di ragione”, dice Daniele, che ha notato in Nikita azioni poco chiare. Ma al contempo la difende dicendo che le stesse azioni sono state una conseguenza di una persona che ha sentito forti emozioni. Ma Onestini continua a respingere il punto di vista di Dal Moro, e si mostra stufo dei continui attacchi che gli vengono fatti anche durante la puntata. “Tutto mi scivola”, dice, con la volontà di voler proseguire il suo percorso senza farsi influenzare.