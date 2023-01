Dopo la furiosa litigata seguita alla puntata del 16 gennaio, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono nuovamente riavvicinati. L’attrazione reciproca tra l’ex tronista e la modella venezuelana è troppo forte, e i due concorrenti del Grande Fratello Vip, nonostante i trascorsi burrascosi nel loro rapporto, non riescono a stare lontano l’uno dall’altra.

I due vipponi si erano confrontati e ripromessi di viversi il loro rapporto giorno per giorno, ma nelle ultime ore un mancato bacio ha scatenato la rabbia di Oriana nei confronti di Daniele.

Alcuni inquilini del loft di Cinecittà, per prendere un po’ in giro i due vip, li hanno esortati a scambiarsi un bacino davanti a tutti, ma Daniele si è rifiutato. Ciò ha indispettito e non poco la Marzoli che, offesa, si stende sul letto ed evita di parlargli.

L’ex tronista le ha chiesto perché si sia risentita, e l’ha invitata a non prendersela: “Lo sai che sono un dispettoso, se mi dici ‘dammi un bacio’ ti dico di no", le ha spiegato Daniele per stuzzicarla. Il vip non gradisce che Oriana se la prenda anche per delle sciocchezze, e vorrebbe che vivesse la relazione con più leggerezza. “Tu non mi devi niente”, prosegue Daniele per tranquillizzarla.

Per farsi perdonare, Dal Moro ha abbracciato la Marzoli e addirittura le ha offerto le sue camicie, perché non gli piace vederla triste. A furia di baci e carezze, Daniele riesce a far voltare Oriana verso di lui. E per quanto la Marzoli faccia l’orgogliosa, proprio non riesce a tenere il muso all’ex tronista.