Nella Casa del Grande Fratello Vip non ci sono segreti. Complice la presenza delle telecamere, sparse in ogni angolo del loft di Cinecittà (fatta ovviamente eccezione per il bagno), è difficile per i concorrenti mantenere il riserbo sulle loro conversazioni.

Lo sa bene Oriana Marzoli, che durante il GF Game Night, in particolare nel gioco “Tutta la verità”, a cui ha partecipato ieri sera insieme ad Attilio Romita, pur di evitare di sottoporsi alla penitenza e mangiare pietanze di dubbio gusto, ha confessato di aver avuto un rapporto intimo all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Ovviamente è facile immaginare chi sia la controparte in causa: Antonino Spinalbese, con cui la modella venezuelana ha avuto una bollente liaison poi giunta anzitempo ai titoli di coda. Subito dopo la rivelazione hot di Oriana, l’ex di Belén Rodriguez, inquadrato dalle telecamere, è sprofondato nell’imbarazzo più totale.

“Oriana confessa di aver fatto sesso dentro la casa, la faccia di Antonino dice tutto”, scrive un utente su Twitter. E’ dunque esplosa per davvero la passione tra i due vipponi?