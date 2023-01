E’ arrivato il momento del confronto per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la litigata seguita alla puntata del 16 gennaio, l’ex tronista e la modella venezuelana hanno deciso di parlare per provare a chiarirsi.

In presenza di Sarah Altobello, il veneto ribadisce di non riuscire a fidarsi al cento per cento di Oriana: “Lei potrebbe darti dimostrazione e acquisire la tua fiducia?”, chiede Sarah nel tentativo di mediare tra i due vipponi. Daniele non risponde in modo chiaro, ma lascia intendere che tutto dipenderà dai comportamenti e dal modo di relazionarsi della Marzoli: “Io sono uno che guarda i fatti”.

Il chiarimento tra Daniele e Oriana

L’ex tronista, nonostante sia fermo sulla sua posizione, ammette di lasciarsi il beneficio del dubbio, e di potersi quindi ricredere sulla coinquilina: “Perché privarmi di qualcosa che mi fa stare bene?”, dice giustificando il suo riavvicinamento. “Finché la cosa resta molto leggera mi sta bene”, conclude trovando anche l’approvazione di Oriana. I due vip sembrano aver chiarito le rispettive posizioni e aver trovato un punto d’incontro per poter proseguire serenamente il loro rapporto nella Casa.

Oriana rinuncia a Luca Onestini?

Intanto, dopo il chiarimento con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli si confida con Giaele De Donà: “Ci hai fatto pace?”, chiede quest’ultima, curiosa di conoscere gli ultimi sviluppi sulla vita sentimentale dell’amica. La venezuelana conferma, ma prima di sbilanciarsi troppo vuole prendersi del tempo: “Non voglio dirlo perché quando lo faccio si rovina tutto. Preferisco vivermela serenamente e si vedrà. Non dico più niente e me la vivo, senza farmi problemi e senza fare film”, prosegue Oriana, decisa a vivere il suo altalenante rapporto con Daniele con cautela.

“Mi dice ancora che non si fida di me”, spiega la vippona, che si dice anche pronta a smettere di scherzare e divertirsi con Luca Onestini pur di riuscire a conquistare la fiducia di Dal Moro. Ci riuscirà?