Sembra essere tornato nuovamente il sereno tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi lasciati e ripresi più volte, i due protagonisti della ship nata nel loft di Cinecittà proseguono la loro – seppur tormentata – storia d’amore.

L’influencer campana, nel corso di una chiacchierata, ha fatto una rivelazione che ha lasciato senza parole i fan della coppia, i cosiddetti Donnalisi, il suo fidanzato e tutti i telespettatori. Durante alcune confidenze, Antonella ha confessato ad Edoardo di “avere un ritardo”: “Ancora non mi vengono (le mestruazioni, ndr), sono in ritardo di qualche giorno. Boh, stiamo a vedere dai…”.

La Fiordelisi ha poi fatto la stessa confidenza a Nikita Pelizon, e dopo le ha bisbigliato qualcosa all’orecchio: “Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare”. L’influencer triestina all’inizio non aveva capito: “Gli unicorni? Cos’è che hai detto? Ah, tutti i giorni… ma veramente?”. Di seguito la foto con l’espressione di Nikita quando ha poi compreso quello che intendeva dire l’amica.

Non è dato sapere se Antonella sia incinta o meno, ma è probabile che la vippona chieda un test di gravidanza per chiarire definitivamente la situazione. Chissà, magari si si verifica quanto auspicato da Sonia Bruganelli. “Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il GF può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Però mi hanno detto che era rischioso”, aveva dichiarato alcuni mesi fa l’opinionista.