Antonino Spinalbese si è rifiutato di aiutare Oriana Marzoli che voleva ravvivare i suoi capelli “spenti”. L’ex hairstylist, alla richiesta della modella venezuelana, si è opposto in maniera categorica, tirando in ballo i trascorsi tra di loro: “Io volevo denunciarti. Secondo te ti faccio i capelli?”.

Oriana aveva chiesto ad Antonino di spiegarle il procedimento della tintura dei capelli a Milena Miconi, resasi disponibile per aiutarla. Ma anche in questo caso, Spinalbese si è rifiutato: “No, non è che puoi avere tutto quello che vuoi qua. Sai che sono onesto con quello che dico”.

Antonino gela Oriana: "Avevi intenzioni di crearmi problemi con una persona..."

Quando la Marzoli ha insistito, l’ex di Belén Rodriguez l’ha interrotta tirando in ballo i burrascosi trascorsi tra loro nella Casa del Grande Fratello Vip: “Lascia stare il gioco del GF, se tu mi crei o hai intenzione di crearmi un problema tra me e una persona, con me non vai avanti”. Le parole di Antonino hanno suscitato la perplessità di Oriana, che ha chiesto: “Ma chi, Ginevra?”. “Ma che Ginevra, no. Sei così furba, non ci arrivi?”, ha replicato Spinalbese.

Il vippone, stando alle teorie avanzate su Twitter, e a quanto accaduto durante la permanenza nella Casa, potrebbe far riferimento a Belén Rodriguez, menzionata in diverse circostanze da Oriana Marzoli durante le liti con Antonino. Lo scorso dicembre, quest’ultimo aveva minacciato di denunciare la coinquilina per diffamazione, infastidito da alcune allusioni fatte dalla venezuelana. Oriana, infatti, minacciò di raccontare informazioni che l’ex hairstylist le avrebbe rivelato a microfoni spenti e che, se rese pubbliche, lo avrebbero messo in grosse difficoltà. “La cosa qui diventa surreale, potrebbe svegliarsi e inventare qualsiasi cosa, io la devo denunciare per diffamazione, ma stiamo scherzando?”, disse Spinalbese all’epoca dei fatti.