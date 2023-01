Nella nottata alcuni coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip sono stati richiamati dalla produzione e potrebbero rischiare seri provvedimenti disciplinari.

Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Alberto De Pisis si sono nascosti sotto ad un piumino per sparlare di alcuni vipponi, ma la regia si è subito accorta che qualcosa non andava e li ha subito richiamati.

Tutto ha avuto inizio quando Oriana ha avuto da ridire su alcuni comportamenti di Alberto. Quest’ultimo era presente e hanno avuto un breve confronto: “Tu sei la regina delle rispostacce. Io so che è una cosa tua e non ti ho mai giudicata per questo. Io sono sempre lo stesso e mi comporto allo stesso modo”, ha chiarito De Pisis, chiudendo così la questione. Ma la Marzoli è tornata nuovamente alla carica, questa volta mettendo nel mirino Wilma Goich, la quale, secondo la venezuelana, prima dice cose carine in faccia per poi sparlare alle spalle. Giaele conferma quando detto da Oriana: “Eravamo in cucina, brava! E ieri ha detto che non lo aveva mai detto. E poi parla malissimo di me in confessionale dopo che l’altro giorno, in cortiletto, mi dice che si è affezionata perché sono molto…”.

Ma ad un certo punto si sente la regia richiamare i tre vipponi che stavano provando ad oscurare il microfono in modo che non si sentisse quello di cui stavano parlando. “Ragazzi, microfoni in bella vista, fuori dai piumini. Si parla in maniera serena, grazie”. A quel punto i tre vip si sono ricomposti e hanno continuato a chiacchierare, cambiando, però, argomento.