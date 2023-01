Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante il consueto aperitivo non sono mancati i diverbi tra i vipponi .

Oriana Marzoli provoca: la reazione di Antonella

Nel cortiletto, infatti, tra un ballo e l’altro, Oriana Marzoli ha iniziato a provocare Antonella Fiordelisi, accusandola di averle persino copiato l’acconciatura dei capelli. C’è voluto pochissimo affinché gli animi si surriscaldassero, e di fronte alle frecciatine della modella venezuelana, l’influencer campana è esplosa: “Non ti rendi conto delle figure che stai facendo? Meno male che non sono tutte così le donne e gli uomini”, dice Antonella, che disprezza l’esuberanza di Oriana e il comportamento di Luca Onestini. “Onestini, tu vergognati! Giocando esce la cattiveria delle persone, ma c’è un limite a tutto”.

Scintille tra Antonella Fiordelisi e Luca Onestini

Se da un lato la Marzoli ignora le critiche della Fiordelisi dicendo “Dovete fare come me, potete divertirvi senza problemi”, Luca Onestini invece rimprovera la fidanzata di Edoardo Donnamaria perché ritiene che abbia esagerato: “Se puoi ascoltare un consiglio, chiedi scusa per quello che hai detto che fai più bella figura”. “Potete anche essere belli fuori, ma siete brutti dentro, quindi per me siete zero”, replica Antonella, che cerca in tutti i modi di mantenere la calma, ma rimprovera l’ex tronista perché a suo dire giustifica sempre il comportamento di Oriana: “Ogni volta che lei mi provoca e si mette in mezzo ad una discussione in cui non c’entra, tu ti accodi”.

Nel cortiletto gli animi iniziano a surriscaldarsi, e sa da un lato Onestini continua a chiedere spiegazioni per le offese ricevute, dall’altro la Fiordelisi non sembra intenzionata a fornirgliele: “Perché devo parlare e perdere tempo con uno come te?”.